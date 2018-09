Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt am kommenden Montag den belgischen König Philippe und Königin Mathilde zu einem offiziellen Besuch in Österreich. Das teilte die Präsidentschaftskanzlei am Montag mit. Ein bilaterales Gespräch der beiden Staatsoberhäupterpaare sei in der Hofburg geplant. Anschließend besuche das Königspaar Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Rathaus.

Am Abend eröffnet der König der Belgier gemeinsam mit Van der Bellen die bis dato größte Werkschau des wichtigsten Vertreters der flämischen Malerei des 16. Jahrhunderts, Pieter Bruegel der Ältere, im Kunsthistorischen Museum. 2019 jährt sich sein Todestag zum 450. Mal. KHM-Generaldirektorin Sabine Haag sprach in einem Ankündigungsvideo von einem "Projekt der Superlative".

König Philippe übernahm den Thron 2013 von seinem Vater Albert II. Seine politischen Aufgaben als Oberhaupt der konstitutionellen Monarchie sind begrenzt. Er hat jedoch eine wichtige Rolle als Moderator bei der Regierungsbildung in dem Land mit den flämischen und französischsprachigen Sprachgruppen.

Der Monarch aus dem Hause Sachsen-Coburg und Gotha gibt sich bewusst volksnah. Er legt Wert darauf, dass seine vier Kinder auf öffentliche Schulen gehen. Die Kontrollen der Hausaufgaben übernimmt das Königspaar nach eigenen Angaben daheim im Schloss zu Laeken selbst, berichtete die Nachrichtenagentur dpa. Seine Frau Mathilde lernte er beim Tennisspiel kennen.