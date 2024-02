Buhs und Bravos für "Heldenplatz" im Burgtheater

Erst 20 Minuten vor Mitternacht ist am Samstagabend im Wiener Burgtheater die Premiere der Neuinszenierung von Thomas Bernhards Stück "Heldenplatz" zu Ende gegangen. Die inklusive Pause fünf Stunden und zehn Minuten dauernde sehr freie Interpretation von Frank Castorf wurde am Ende mit Buhs, Bravos und viel Applaus bedacht. Von der Skandal machenden Uraufführung durch Claus Peymann am 4. November 1988 am selben Schauplatz unterschied sich der Abend in jeder Hinsicht.

Castorf, der einen "merkwürdigen" Abend und eine radikale Horizonterweiterung für das ursprünglich zum "Bedenkjahr 1988" anlässlich 50 Jahre "Anschluss" Österreichs an Deutschland geschriebene Stück angekündigt hatte, spannt einen Bogen vom Heldenplatz bis zur Borough Hall Station in Brooklyn. Bühnenbildner Aleksandar Denić hat tatsächlich auf der Unterbühne des Burgtheaters eine Subwaystation installiert - inklusive U-Bahn-Waggon, an dessen Fenstern Landschaften vorbeiziehen.

Der lange Abend führt bildlich wie textlich immer wieder nach Amerika, wofür neben dem Bühnenbild auch Texte des US-Autors Thomas Wolfe (1900-1938) verantwortlich sind, die Castorf ebenso ins Stück integriert hat wie Impressionen einer Reise des späteren US-Präsidenten John F. Kennedy durch Nazi-Deutschland. Ein riesiges Foto von begeisterten Massen auf einem NS-Aufmarschgelände bildet den Hintergrund, während am U-Bahn-Abgang Plakate aus dem Jahr 1937 amerikanische Patrioten zu einer Massenkundgebung aufrufen.

Der Faschismus droht immer und überall, so könnte die Botschaft an diesem Abend lauten, an dem der Regisseur allerdings immer wieder auch jeden politischen Kommentar verweigert und seiner Fantasie ausgiebig freien Lauf lässt. Das führt auch zu vielen Leerläufen, in manche Sackgasse und in einen Betonbunker, aus dem per Live-Video übertragen wird. Hier findet etwa auch das Abendessen des dritten Aktes statt, denn immer wieder stößt man in dem, was die sechs Schauspielerinnen und Schauspieler sprechen, doch auch auf wiedererkennbare "Heldenplatz"-Passagen. Sie zählen, wie auch intensive Monologe von Birgit Minichmayr und Franz Pätzold, zu den Höhepunkten der Inszenierung.

"Ich lasse etwas explodieren. Und nach der Explosion kommt der Wiederaufbau", hatte Frank Castorf, der 2021 schon Elfriede Jelinek und Peter Handke an Burg- und Akademietheater inszenierte, im Vorfeld versprochen. Der Heldenplatz war nach seinem Wiederaufbau nicht mehr wiederzuerkennen. Aber immerhin hat er nun einen U-Bahn-Anschluss.

(S E R V I C E - "Heldenplatz" von Thomas Bernhard, Regie: Frank Castorf, Bühnenbild: Aleksandar Denić, Kostüme: Adriana Braga Peretzki, Musik: William Minke. Mit: Marcel Heuperman, Inge Maux, Birgit Minichmayr, Franz Pätzold, Branko Samarovski, Marie-Luise Stockinger. Burgtheater. Nächste Vorstellungen: 20. und 24. Februar, sowie 3., 22. und 28. März, )