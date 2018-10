Brexit - Vilimsky: Nicht den Teufel an die Wand malen

Der FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament Harald Vilismky will angesichts des Stillstands bei den Brexit-Verhandlungen "nicht den Teufel an die Wand malen".

Jetzt schon ein Scheitern der Gespräche zu verkünden, "halte ich für übertrieben", so Vilimsky am Montag in Brüssel.

Es müssten sinnvolle Lösungen für beide Seiten möglich sein, sagte der FPÖ-Abgeordnete. Außerdem sollte sich die Debatte rund um die Verhandlung "endlich entemotionalisieren". Ebenso sollte man sich von der Vorstellung verabschieden, dass eine zweite Abstimmung und ein möglicher "Exit vom Brexit" kommt. "Die Briten haben sich für einen Austritt entschieden und diese Entscheidung ist zu akzeptieren", sagte Vilimsky.