Das EU-Parlament macht Druck bei den Brexit-Verhandlungen. Nachdem die Parteikonferenz der britischen Tories beendet sei, "ist es dringend geboten, angesichts der kurzen Fristen, dass die Verhandlungen intensiviert werden, um ein Austrittsabkommen zu finalisieren, einschließlich einer rechtlich bindenden und praktikablen Auffanglösung für die Irland-Nordirland-Grenze", forderten die Abgeordneten.

Die Brexit-Steuerungsgruppe des Europaparlaments unter Vorsitz des liberalen Fraktionschefs Guy Verhofstadt warnte: "Ohne einen solchen Backstop (Auffanglösung) wird das Europäische Parlament nicht in der Lage sein, seine Zustimmung zu einem Austrittsabkommen zu geben." Dieser Austrittsvertrag muss bis zum planmäßigen EU-Austritt Großbritanniens am 29. März 2019 sowohl vom britischen Parlament als auch vom Europaparlament ratifiziert werden.

Die Irland-Grenzfrage ist eines der schwierigsten Probleme in den Brexit-Verhandlungen. Irlands Premierminister Leo Varadkar kommt zur Vorbereitung des EU-Gipfels am 17./18./19. Oktober am heutigen Donnerstag nach Brüssel. Varadkar führt Gespräche mit EU-Ratspräsident Donald Tusk, dem EU-Chefverhandler Michel Barnier und Verhofstadt.