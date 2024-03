Breitenecker gibt ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführung ab

Markus Breitenecker beendet mit 1. April seine Tätigkeit als ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer. Der 55-Jährige wechselt nach Deutschland zum Mutterkonzern ProSiebenSat.1Media SE, wo er sich im Konzernvorstand als Chief Operating Officer (COO) des Entertainmentbereichs annimmt, hieß es am Montag in einer Aussendung. In Österreich übernimmt ein CEO-Duo Breiteneckers Position: Thomas Gruber und Bernhard Albrecht.

Gruber war bisher als Contentchef bei P7S1P4 und als Programmgeschäftsführer bei ATV und Puls 4 tätig. Albrecht ist dem Medienunternehmen ebenfalls nicht fremd, arbeitet er dort doch als Chief Financial Officer (CFO). Die Geschäftsführung der Österreichtochter komplettiert Michael Stix als Chief Commercial Officer (CCO). "Ich kann mir für die große Herausforderung, das Unternehmen vom Broadcaster zum Streamer zu transformieren und Joyn weiter voranzutreiben, kein besseres Führungsteam vorstellen", streute Breitenecker seinen Nachfolgern Rosen.

"Der Aufbruch in Richtung meiner neuen Aufgabe ist ein großer und zugleich emotionaler Schritt. Umso mehr freue ich mich, dass ich im Vorstand die Verantwortung für Österreich übernehmen werde", so Breitenecker, der in Deutschland gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Bert Habets den Entertainmentbereich steuert und speziell auf Streaming und digitale Plattformen fokussiert. "Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Bert Habets und darauf, Joyn zusammen mit diesem tollen Team weiter auszubauen und zu einem der führenden Streaming-Player in der DACH-Region zu entwickeln", wurde er zitiert.

Breitenecker leitete seit 1998 das Geschäft der ProSiebenSat.1 Group in Österreich. Unter ihm kamen die Österreichsender Puls 4, ATV und ATV2 und Puls 24 zum Unternehmen hinzu. 2017 gründete er die Streamingplattform "Zappn", die mittlerweile in "Joyn" überführt wurde.

Gruber startete bereits 2005 als Praktikant bei der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe. Er arbeitete sich im Unternehmen kontinuierlich hoch und betätigte sich etwa als Leiter der Programmforschung und -planung, als stv. Programmdirektor von Puls 4 und Geschäftsführer von ATV und ATV2. Erst 2023 übernahm er die Programmgeschäftsführung von Puls 4. Seit 2020 betätigt er sich zudem als Obmann der Arbeitsgemeinschaft Teletest. Albrecht verantwortete seit 2010 als COO/CFO die Bereiche Finanzen, Personal, Produktion und Technik bei der P7S1P4-Gruppe.