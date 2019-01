Brand in oö. Kindergarten - Sieben Kinder in Sicherheit gebracht

Zwei Kindergärtnerinnen haben Montagnachmittag in Unterach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ihre sieben Schützlinge vor einem Brand in Sicherheit gebracht. Beim Befüllen der Pellets-Heizung bemerkten ein Mitarbeiter des Bauhofes und der Lkw-Fahrer der Pellets-Firma, dass Rauch aus dem Ofen entwich und betätigten den Rauchmelder, teilte die Polizei OÖ mit.

Die beiden Männer versuchten, das Feuer in der Heizanlage mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Dies misslang allerdings wegen der starken Rauchentwicklung. Die Elementarpädagoginnen hatten inzwischen mit den noch anwesenden sieben Kindern das Gebäude verlassen. Drei Feuerwehren mit etwa 50 Mann rückten zum Löschen aus.