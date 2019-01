In Kirchdorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist am Mittwochvormittag ein Brand in einer Lagerhalle ausgebrochen. Laut ersten Informationen der Polizei musste aufgrund der starken Rauchentwicklung die Lofererstraße (B178) vorerst gesperrt werden. Der Einsatz war noch im Laufen. Mehrere Feuerwehren der umliegenden Dörfer wurden alarmiert.

Warum es zu dem Brand gekommen ist, war zunächst unklar. Personen dürften sich jedoch keine in dem Gebäude aufhalten, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA.