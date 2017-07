Brand in Industriebetrieb im Bezirk Mödling

Samstagfrüh ist es in einem Industriebetrieb in Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) zu einem Brand gekommen. Wie Mathias Seyfert vom Bezirksfeuerwehrkommando Mödling mitteilte, waren bis zu drei Feuerwehren im Einsatz. Am Vormittag konnte Brand aus gegeben werden, die Feuerwehren waren aber noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.

Die Einsatzkräfte waren gegen 7.30 Uhr alarmiert worden. Es bestehe keine Gefahr mehr für die Industrieanlage, berichtete Seyfert. Derzeit würden allerdings noch Gasflaschen gekühlt, welche auf dem Firmengelände gelagert werden.