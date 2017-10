Brand bei Kunststoff-Hersteller in Oberösterreich

Bei einem Kunststoff-Hersteller in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) ist Samstagvormittag ein Brand ausgebrochen.

Laut Feuerwehr hat sich ein in der Mitte der Produktionshalle gelagerter Schaumstoff entzündet, was sofort zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte. Drei Feuerwehren standen mit an die 60 Mann im Einsatz und konnten den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr drangt dichter, schwarzer Rauch an mehreren Stellen des Gebäudes aus den Fenstern. "Als der Vermieter den Brand zufällig entdeckte, war die Rauchentwicklung bereits so stark, dass er das Gebäude nicht mehr betreten konnte", sagte Lukas Gruber, Einsatzleiter der Feuerwehr Neuhofen an der Krems, Samstagmittag zur APA. Nach Erkundung der Produktionshalle durch den Atemschutztrupp der Feuerwehr war klar, dass der Brand relativ klein war und nur wenige umliegende Paletten und einige Geräte ebenfalls Feuer gefangen hatten. "Den Brand konnten wir dann relativ rasch löschen, die meiste Arbeit hatten wir mit dem Rauch. Wir mussten den ganzen Gebäudekomplex mit Hochleistungslüftern entrauchen", so Gruber.

Da beim Eintreffen der Einsatzkräfte vorerst unklar war, ob es nicht vielleicht mehrere Brandherde gibt , wurde eine weitere Feuerwehr nachalarmiert. Um eine Löschwasserleitung zu legen, wurde die naheliegende Pyhrnbahnstrecke kurzzeitig gesperrt. Die Brandursache war Samstagmittag noch unklar.