Mit einem massiven Einsatz von Löschflugzeugen und Hubschraubern hat die griechische Feuerwehr einen Großbrand auf der Insel Euböa unter Kontrolle gebracht. An den Löscharbeiten im Raum der Kleinstadt Psachna waren Hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helfer beteiligt.

Man müsse aber vorsichtig sein, sagte der Regionalgouverneur Kostas Bakogiannis im griechischen Nachrichtensender Skai. "Immer wieder flammen hier und dort Flammen auf."

Der Brand war am Sonntagnachmittag auf der zweitgrößten griechischen Insel aus ungeklärten Gründen ausgebrochen. Starke Winde fachten die Flammen an. Zwei Bergdörfer wurden evakuiert. Menschen wurden nicht verletzt, teilten die Behörden mit. Vor 20 Tagen waren bei Bränden im Osten Athens 94 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen schweben wegen Verbrennungen immer noch in Lebensgefahr.