Brände in Montenegro - Dorf und Feriensiedlung in Gefahr

Auf der montenegrinischen Halbinsel Lustica, wo seit Sonntag heftige Waldbrände toben, sind am Dienstag zwei neue Brandherde entstanden. Nachdem sich die Flammen in den Morgenstunden bereits bis auf 100 Meter dem Dorf Djurasevici genähert hatten, geriet am Nachmittag auch die Feriensiedlung Krasici mit etwa 3.000 Bewohnern in Gefahr.

Alle verfügbaren Feuerwehrteams seien im Einsatz, berichtete der TV-Sender RTCG. Günstigere Wetterverhältnisse haben am Dienstag auch den Einsatz von Löschflugzeugen ermöglicht. Der staatliche TV-Sender bezeichnete die Situation auf der Lustica dennoch als "ziemlich chaotisch".

Der TV-Sender verwies unterdessen auch auf ganz konkrete Probleme der montenegrinischen Feuerwehren. Löhne von nur 200 bis 400 Euro, die noch dazu unregelmäßig ausbezahlt werden, evidenter Personalmangel und fehlende technische Ausrüstung würden den Einsatz erschweren.