Billie Eilish mit "Auftritt" im Videospiel Fortnite

Popstar Billie Eilish betritt die virtuelle Bühne im Videospiel Fortnite. Die 22-jährige US-Amerikanerin ist in der dritten Saison von "Fortnite Festival" dabei, wie der Spielehersteller Epic Games am Dienstag mitteilte. In dem Spiel können Spielerinnen und Spieler auf der Bühne Songs von Pop-Größen performen und das Aussehen ihres Spielcharakters an den Look des Popstars anpassen.

Für Eilish, die am 17. Mai ihr drittes Album "Hit Me Hard and Soft" veröffentlichen will, dürfte es willkommenes Marketing sein. Ein Post der Musikerin zu ihrem Fortnite-Auftritt auf der Plattform X, ehemals Twitter, löste bei vielen Fans Begeisterung aus.