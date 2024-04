Biden-Äußerung als Hoffnungsschimmer für Julian Assange

Der inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange hat sich nach dem Kommentar von US-Präsident Joe Biden zu seinem Fall hoffnungsvoll gezeigt. Die Aussage bedeute einen Lichtblick und sei ein positiver Schritt, zitierte der Chef der Enthüllungsplattform, Kristinn Hrafnsson, den 52-Jährigen am Donnerstag im Gespräch mit der britischen Nachrichtenagentur PA.

Hrafnsson hatte Assange zuvor im Gefängnis in London besucht, wo der Australier auf den Tag genau seit fünf Jahren inhaftiert ist. Er wehrt sich juristisch gegen seine Auslieferung an die USA.

Biden hatte am Mittwoch auf die Frage, ob die USA ein australisches Ersuchen prüfen wollten, die Strafverfolgung gegen den Australier Assange einzustellen, gesagt: "Wir erwägen das." Der australische Premierminister Anthony Albanese nannte die Äußerung "ermutigend".

Die USA werfen Assange vor, gemeinsam mit US-Whistleblower Chelsea Manning geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Er wurde vor genau fünf Jahren - am 11. April 2019 - festgenommen, zuvor hatte er sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in London Zuflucht gesucht. Ihm drohen in den USA bis zu 175 Jahre Haft.

Nach Bidens Aussage seien mehr Informationen nötig, sagte Hrafnsson. "Wir müssen wissen, ob etwas Ernstes vor sich geht." Assange habe geistig und körperlich gelitten. "Niemand wäre in einem guten Zustand, nachdem er fünf Jahre im Gefängnis verbracht hat, mit dieser sehr ungewissen Zukunft und ständiger Wut", sagte er.

"Es geht ihm nicht gut", sagte Hrafnsson. "Was ihn am Leben hält, ist seine Familie und die enorme Unterstützung von außen." Er wisse zudem, dass er nichts falsch, sondern alles richtig gemacht habe. "Die Geschichte wird das beweisen, und die Menschen beginnen zu verstehen, dass man Journalismus nicht so kriminalisieren kann, wie wir es hier erleben."

Auf die Frage nach einer möglichen Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sagte der Wikileaks-Chef, er versuche, "die Angst vor diesem Ausgang" zu verdrängen. "Dies ist eine Gelegenheit für Biden, das Erbe, das er von der vorigen Regierung geerbt hat, zu beenden, da die Anklagen unter Donald Trump erhoben wurden."