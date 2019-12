Wertvolle Inhaltsstoffe treffen auf großartigen Geschmack: Diese drei in Österreich heimischen Nahrungsmittel stellen eindrucksvoll unter Beweis, dass gesunde Ernährung und vielseitiger Genuss kein Widerspruch sind.

THEMEN:

So genannte „Superfoods“ sind in aller Munde – im wahrsten Sinne des Wortes. Doch nicht nur Exoten wie Açaí-Beeren oder Chiasamen stecken voller hochwertiger Inhaltsstoffe, auch zahlreiche in Österreich heimische Nahrungsmittel können einen gesünderen Lifestyle nachhaltig unterstützen. Ob Beeren, Nüsse oder Gemüse: Mit ihrem hohen Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien sind diese drei köstlichen „Kraftpakete“ die perfekte Wahl für Genießer, die ihrem Körper etwas Gutes tun möchten.

Heidelbeeren

Die kleinen, blau-violetten Beeren sind wahre Alleskönner: Dank jeder Menge wertvoller Inhaltsstoffe können Heidelbeeren mit Goji, Açaí und Co. locker mithalten. Die enthaltenen Anthocyane binden freie Radikale im Körper, wirken entzündungshemmend und beugen der vorzeitigen Hautalterung vor. Sogar das Krebsrisiko soll durch die Pflanzenfarbstoffe, denen die Heidelbeeren ihr charakteristisches Aussehen verdanken, gesenkt werden. Auch Vitamin C und E haben eine starke antioxidative Wirkung und schützen damit nicht nur die Zellen, sondern verbessern auch das Erscheinungsbild der Haut. In den österreichischen Wäldern sind die Power-Beeren zwischen Juli und September zu finden.

Walnüsse

© iStock

Der hohe Fettgehalt von Walnüssen sollte Ernährungsbewusste nicht abschrecken – ganz im Gegenteil: Die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren spielen eine wesentliche Rolle für den Stoffwechsel und das zentrale Nervensystem, wirken sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System aus und senken den Blutdruck. Haut und Haare profitieren von dem Zink und den Vitaminen, die in Walnüssen enthalten sind. Biotin beeinflusst unter anderem den Kohlenhydrat-, Eiweiß- und Fettstoffwechsel. Folsäure ist insbesondere, aber nicht nur für Schwangere wichtig: Ein Mangel an dem wichtigen B-Vitamin kann die Entwicklung des Embryos negativ beeinträchtigen. Wer sich regelmäßig eine Handvoll Walnüsse gönnt, tut damit also dem gesamten Körper etwa Gutes.

Spinat

© iStock

Schon Popeye schwor auf die positiven Effekte von Spinat. Dieser enthält zwar nicht so viel Eisen wie früher angenommen, liegt im Vergleich mit anderen Gemüsesorten diesbezüglich aber trotzdem weit vorne. Zudem ist das grüne Blattgemüse reich an Folsäure, Vitamin C, Vitamin K, Vitamin A, Magnesium, Kalium und Betacarotin. Mit diesem hohen Gehalt an Nährstoffen macht Spinat trotz seines niedrigen Kaloriengehaltes lange satt und ist damit auch ein toller Tipp für alle, die gerne ein paar Kilo weniger auf die Waage bringen würden. Auch tiefgekühlt weist das schmackhafte Gemüse übrigens noch einen hohen Gehalt an wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen auf – man kann also auch getrost zu Tiefkühlspinat greifen, ohne auf die positiven Effekte verzichten zu müssen.

Lust auf mehr köstliches Power-Food? Weitere wertvolle Nahrungsmittel sowie spannende Fakten rund ums Thema Ernährung servieren wir Ihnen unter www.merkur.at/food

Bezahlte Anzeige