Bewaffneter Raubüberfall auf Wettlokal in Wiener Neudorf

Ein bewaffneter Täter hat am Montag ein Wettlokal in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) überfallen. Der Räuber erbeutete Bargeld in unbekannter Höhe, teilte NÖ Polizeisprecherin Manuela Weinkirn mit. Er flüchtete zu Fuß, eine Alarmfahndung verlief negativ. Verletzt wurde niemand.

Der Coup ereignete sich kurz nach 11.00 Uhr. Der Täter hatte eine Faustfeuerwaffe bei sich. Er war laut Polizei mit einem Tuch vor Mund und Nase maskiert, trug eine Kopfbedeckung und soll bodenständigen Dialekt gesprochen haben. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise sind unter Tel.: 059 133 30 333 erbeten.