Bewaffneter Mann überfiel Juwelier in Wien-Ottakring

Ein bewaffneter Mann hat am Mittwoch einen Juwelier in Wien-Ottakring überfallen. Er hatte zunächst einen Ringverkauf vorgetäuscht. Dem unbekannten Täter gelang mit einigen Schmuckstücken die Flucht. Eine Fahndung blieb bisher ohne Erfolg, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Unbekannte betrat gegen 17.00 Uhr das Juweliergeschäft in der Brunnengasse. Er gab vor, dass er einen Ring verkaufen wolle. Anstatt das Schmuckstück den Verkäufern zu übergeben, zog er jedoch eine Pistole und bedrohte damit beide Männer. Er raffte einige Ringe von der Verkaufstheke und rannte davon. Die genaue Schadenshöhe war am Donnerstag noch unklar. Die beiden Verkäufer blieben unverletzt.