Mehr als 2,7 Millionen Österreicher suchen den Ausgleich zum Alltag in den Bergen. Zu Recht: Wandern hält fit und macht glücklich. Doch die Zahl der Bergunfälle steigt, da sich viele Menschen selbst überschätzen.

Der Aufstieg ist schweißtreibend, die Aussicht vom Gipfel dafür umso überwältigender. Rund 2,7 Millionen Österreicher zählen Wandern laut Alpenverein zu ihren Hobbys - Tendenz steigend.

"Es ist erfreulich, dass es immer mehr Menschen in die Berge zieht", sagt Gerhard Mössmer, Bergführer und Verantwortlicher der Booklet-Reihe zur Sicherheit in den Bergen beim Alpenverein. Der Nachteil allerdings: "Vor allem im Hochtourenbereich sind mittlerweile sehr viele Leute auf relativ wenigen Bergen unterwegs." An schönen Tagen kommt es daher schon einmal zu Staus auf den Wegen und langen Wartezeiten an schwierigen Stellen. Ein weiteres Problem: Viele Bergsteiger überschätzen sich, was im schlimmsten Fall tödlich enden kann.

