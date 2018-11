Beamten-Gehaltsverhandlungen gehen in die zweite Runde

Die Beamten-Gehaltsverhandlungen gehen am Montagnachmittag in die zweite Runde. Während die Metaller schon Warnstreiks abhalten, ist die Stimmung im öffentlichen Dienst noch ausgesprochen positiv. Ob die Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD) schon eine konkrete, in Zahlen gegossene Forderung auf den Tisch legt, hängt vom Verhandlungsverlauf ab, hieß es im Vorfeld gegenüber der APA.

In der ersten Runde vor drei Wochen hatten GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl und der für die Beamten zuständige Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) die Inflationsrate von 2,02 Prozent und ein Wirtschaftswachstum von 3,0 Prozent als Basis für die Verhandlungen außer Streit gestellt.