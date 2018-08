Der für die Beamten zuständige Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) freut sich schon auf seine ersten Beamten-Gehaltsverhandlungen, teilte sein Sprecher der APA mit. Die zuständige Sektion in seinem Ressort wurde beauftragt, einen Gesprächstermin vorzubereiten.

Die Einladung an die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) werde in den nächsten Wochen erfolgen. Ein Abschluss der Verhandlungen werde so rechtzeitig angestrebt, dass ein Beschluss spätestens im Dezember im Nationalrat erfolgen kann, um ein Inkrafttreten mit 1. Jänner 2019 zu ermöglichen, hieß es im Büro des Beamtenministers.