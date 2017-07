Die heimische Damen-Basketball-Liga wird in der kommenden Saison nach einem Jahr Pause wieder mit slowakischen Vertretern ausgetragen. Die aus acht Clubs bestehende ASWBL setzt sich aus Meister Flying Foxes SVP Post, den Basket Flames Wien, BK Duchess Klosterneuburg, UBI Graz, ATUS Gratkorn und dem Neuling Enns/Linz sowie SKP 08 Banska Bystrica und BK Zvolen aus dem Nachbarland zusammen.

Das gab die Liga am Donnerstag bekannt. In der Vorsaison hatten die fünf erstgenannten österreichischen Clubs und BC Vienna 87 die AWBL gebildet. Der Wiener Verein tritt nun aber nicht mehr an.