Bankomat in der Stadt Salzburg gesprengt

In der Stadt Salzburg ist in der Nacht auf heute, Donnerstag, ein Bankomat gesprengt und ausgeraubt worden. Wie viel Geld erbeutet wurde, war vorerst unklar. Die bisher unbekannten Täter flüchteten. Durch die Sprengung wurde ein automatischer Alarm ausgelöst. Zudem hat ein Zeitungsausträger, der sich in der Nähe befand, die Polizei alarmiert.

Der Bankomat war im Außenbereich eines Geldinstitutes im Stadtteil Liefering installiert. Der Vorfall ereignete sich um 3.30 Uhr. Die Tathandlung selbst hat offenbar niemand gesehen. Seitens der Bank müsse noch ausgewertet werden, wie viel Geld sich in dem Bankomat befand, sagte Polizei-Sprecher Thomas Meßner am Vormittag auf Anfrage der APA. Es werde auch noch überprüft, ob verwertbare Aufnahmen aus Videoüberwachungskameras vorliegen. Die Fahndung nach den Tätern läuft.