Autos kollidierten in Wien: Drei Männer zum Teil schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochabend in Wien-Liesing sind drei Männer zum Teil schwer verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren gegen 23.30 Uhr auf Höhe der Einfahrt zum Großgrünmarkt in der Laxenburger Straße kollidiert. Ein 20-jähriger Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt, er musste von der Berufsfeuerwehr Wien mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.

Sein Beifahrer und der zweite Lenker wurden ebenfalls verletzt, berichtete die Berufsrettung Wien am Donnerstag. Der 20-Jährige erlitt einen Knochenbruch und Kopfverletzungen. Sein 21-jähriger Beifahrer zog sich bei der Kollision Prellungen am ganzen Körper zu, außerdem wurde er mit Verdacht auf innere Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der andere Unfalllenker - ein 49-Jähriger - erlitt Prellungen und Abschürfungen, auch er musste ins Spital.