Eine Meinungsverschiedenheit zwischen einem Autolenker und einem Radfahrer ist am späten Donnerstagvormittag in Wien-Meidling bzw. Margareten eskaliert. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer gab der 40-jährige Biker an, dass ihm der Autofahrer gegen 11.30 Uhr mit seinem Pkw in der Steinbauergasse zu nahe gekommen sei. Daraufhin habe er gegen die Tür des Wagens getreten - zur Abwehr.

Der 40-Jährige bog dann nach links in den Margaretengürtel ein, merkte aber nicht, dass ihm der Autofahrer folgte. Der 60-jährige Autofahrer habe versucht, ihn abzudrängen und habe seinen Wagen in das Rad seines Widersachers gesteuert. Der Biker stürzte und verletzte sich leicht am Knie.

Der Pkw-Lenker gab eine andere Version der Geschehnisse zu Protokoll. Demnach habe er sich von dem 40-Jährigen provoziert gefühlt, weil dieser die ganze Zeit in der Mitte der Fahrbahn unterwegs gewesen sei. Er habe ihn nur rechts überholen wollen. Daraufhin habe der 40-Jährige nach ihm getreten. In weiterer Folge habe er dem Biker den Weg abschneiden wollen, dabei sei dieser ihm in den Wagen gefahren. Zeugen bestätigten aber die Version des Radfahrers.