Zur Erhaltung der körperlichen und geistigen Gesundheit sind nicht nur ein aktiver Lebensstil, ausgewogene Ernährung und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen wichtig. Zwischendurch muss man auch einfach einmal entspannen und eine Auszeit vom Alltag mit allen Sinnen genießen. Deshalb bietet die Merkur Versicherung im Rahmen des ganzheitlichen Vorsorgeprogramms fit4life nicht nur Trainings in Fitness- und Yoga-Studios, sondern auch mehrtägige Aufenthalte inklusive themenspezifischer Gesundheitsprogramme in erstklassigen Wellness-Hotels an. Wenn auch Sie hautnah erleben möchten, wie gut ein Kurzurlaub in entspannter Atmosphäre tun kann, ist dieses Gewinnspiel genau das Richtige: Die Merkur Versicherung verlost einen dreitägigen „Wellfeeling“-Aufenthalt für zwei Personen in einem der erstklassigen Partnerhotels Ihrer Wahl.

Luxuriöse Spa-Landschaften und einladende Wasserflächen, eingebettet in die malerische Natur, bieten die perfekte Kulisse um Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen. Gemütliche Zimmer und kulinarische Köstlichkeiten auf höchstem Niveau machen den „Wellfeeling“-Aufenthalt perfekt. Der Gewinner oder die Gewinnerin hat die freie Wahl zwischen fit4life-Partnerhotels der Merkur Versicherung. Zwei Übernachtungen bzw. drei Tage auf Halbpension-Basis sowie zwei exklusive Wohlfühlbehandlungen pro Person sind im Gewinn-Package inkludiert. Nutzen Sie diese Chance auf Ihre ganz persönliche Auszeit – Sie haben es sich verdient!

Gewinnen Sie einen „Wellfeeling“-Kurzurlaub

© iStock

Bezahlte Anzeige