Außenministerin Kneissl beginnt Russland-Besuch

Überschattet von der jüngsten Zuspitzung des Konflikts zwischen dem Westen und Russland beginnt Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am heutigen Donnerstagnachmittag einen Antrittsbesuch in Moskau. Zum Auftakt war ein Vortrag an der Diplomatischen Akademie und die Eröffnung eines österreichischen Sprachinstituts in Moskau geplant, ihren Amtskollegen Sergej Lawrow wollte Kneissl am Freitag treffen.

Die feierliche Eröffnung des "Österreich Instituts" Moskau war für 17.30 Uhr (16.30 Uhr MESZ) geplant. Russland ist das erste Land außerhalb der unmittelbaren österreichischen Nachbarschaft, das ein solches Institut erhält. Die Republik Österreich betreibt damit in zehn Städten solche Institute zur Abhaltung von Deutschkursen.

Die russische Regierung steht im Westen wegen des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal sowie der Unterstützung für den syrischen Machthaber Bashar al-Assad, der mehrfach Giftgas gegen sein Volk eingesetzt haben soll, am Pranger. Kneissl hat jeweils Vermittlungsdienste Österreichs angeboten. Für die Ministerin ist der Russland-Besuch eine politische Gratwanderung, sitzt sie doch für die FPÖ in der Bundesregierung, deren russlandfreundliche Haltung umstritten ist.