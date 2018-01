Konfrontationen zwischen Polizisten und aus einem Lokal geworfenen Gästen um 3.25 Uhr haben die Tendenz, problematisch zu sein.

Diese Erfahrung haben Beamte in der Nacht auf Dienstag in der Wiener Innenstadt gemacht, die von einem Securitymitarbeiter einer Bar am Bauernmarkt um Hilfe ersucht wurden. Der Sicherheitsmitarbeiter hatte ein Paar ob ihrer starken Alkoholisierung aus dem Lokal gewiesen.

Das goutierten die beiden - er 36, sie 23 - nicht und beschimpften den Security. Als die Polizisten eintrafen, richtete sich gegen sie der Zorn der Betrunkenen. Das Duo beleidigte die Uniformierten in sehr ordinärer und aggressiver Weise. Aufforderungen, sich anders zu verhalten, ignorierten die beiden, daraufhin sprachen die Beamten die Festnahme aus. Der 36-Jährige wehrte sich heftig dagegen, eine 28-jährige Polizistin und ihr 34-jähriger Kollege erlitten Abschürfungen. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger wurde die 23-jährige Frau mittlerweile aus dem Arrest entlassen.

