Der Katholische Familienverband Österreich (KFÖ) hat am Montag in einem Offenen Brief an die Regierung Asyl für die pakistanische Christin Asia Bibi und ihrer Familie gefordert. Der Appell richtete sich namentlich an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Außenministerin Karin Kneissl (beide FPÖ).

"Wir sind überzeugt, dass es in Österreich niemanden gibt, der dieser Familie Asyl verwehren würde, und bitten Sie inständig, rasch und unbürokratisch zu handeln. Es wäre ein großartiges Zeichen, wenn alle 28 EU-Länder in diesem Fall Asyl anbieten würden, zumindest aber sollte Österreich sich für die vom Tod bedrohte Christin und ihre Familie einsetzen", so der KFÖ in dem Offenen Brief. Zuvor hatte bereits der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn die Regierung aufgefordert, Bibi ein Visum auszustellen.

Der Fall der Christin Bibi hatte international für Aufsehen gesorgt. Die fünffache Mutter wurde vor acht Jahren wegen "Gotteslästerung" zum Tode verurteilt und saß seitdem in Haft. Zwar hob das Oberste Gericht Ende Oktober das Todesurteil auf, doch wegen massiver Proteste von Islamisten konnte sie ihre Heimat bisher nicht verlassen.