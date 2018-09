Ein Arbeiter ist Mittwochnachmittag auf einer Baustelle in Wien-Penzing schwer verunglückt.

Der 53-Jährige stürzte nach Angaben der Berufsrettung Wien auf einer Wendeltreppe. Nach dem rund drei Meter tiefen Fall wurde er wegen des Verdachts auf Wirbelsäulenverletzungen vom Unfallort An der Niederhaid per Hubschrauber in ein Spital gebracht.