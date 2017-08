Andrea Berg kommt auf Jubiläumstour im Oktober nach Wien

Wien wird heuer gleich mehrfach von Deutschlands Schlagerkönigin Andrea Berg beehrt: Nachdem die Chartregentin bereits im Jänner mit ihrer "Atlantis"-Tour in der Stadthalle Station gemacht hatte, kehrt sie am 19. Oktober zurück - mit den Hits ihrer Jubiläumstour "25 Jahre Abenteuer Leben" im Gepäck. Der Vorverkauf für den Gig in der kleinen Halle F startet bereits am Mittwoch (9. August).

Zuvor wird noch Mitte September das gleichnamige Album veröffentlicht, für das über 20.000 Fans über ihre Lieblingsnummern der Künstlerin abgestimmt haben. Mit den Hits wie "Ich liebe das Leben" oder "Märchenschloss" geht die 51-Jährige nun auf kurze Tournee durch zehn Städte, darunter eben auch Wien. Dort ist Berg vor dem Jahresende dann abermals zu hören, wenn sie am 26. November Teil des Starcast bei der "Schlagernacht des Jahres" ist.

(S E R V I C E - Der Vorverkauf für die "25 Jahre Abenteuer Leben"-Tour von Andrea Berg startet am 9. August um 9 Uhr via www.oeticket.com, www.wien-ticket.at oder 01/58885 respektive www.stadthalle.com oder 01/7999979. www.andrea-berg.de)