Sie kann es kaum verstecken: Die Moderatorin Sylvie Meis schwebt auf Wolke Sieben. Bei der Operngala der Deutschen AIDS Stiftung legte sie einen fantastischen Auftritt am Red Carpet hin. Verführerisch und rund um glücklich lächelte sie in die Kameras. Der Grund? Die ehemalige „Let’s Dance“-Moderatorin hat sich mit dem Künstler Niclas Castello verlobt, bestätigte ihr Management – nach nur rund vier Monaten Beziehung. Castello, das klingt nach einem Italiener, doch der 41-Jährige heißt eigentlich Norbert Zerbs und kommt aus der Kleinstadt Neuhaus am Rennweg in Thüringen. Er wanderte in die Vereinigten Staaten aus und gilt als renommierter Pop-Art-Künstler.