Ein alkoholisierter 42-Jähriger hat am Mittwochabend seine 43-jährige Ex-Frau geschlagen und die zu Hilfe gerufenen Polizisten attackiert. Als die Beamten gegen 18.30 Uhr in der Wohnung am Gladiolenweg in Wien-Donaustadt eintrafen, lag der Tatverdächtige auf dem Fußboden, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Die Ex-Ehepartner sollen zuvor in Streit geraten sein.

Nachdem die Beamten ein Betretungsverbot gegen den 42-jährigen Polen ausgesprochen hatten, wurde dieser erneut aggressiv und schlug einem Polizisten mit der Faust gegen die linke Schulter. Auch gegen seine Festnahme wehrte sich der Mann zunächst heftig und verletzte einen weiteren Beamten leicht am Knie. Zu möglichen vorherigen Gewalttaten des 42-Jährigen konnte die Polizei keine Angaben machen.