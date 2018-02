Der vorgeblich 18-jährige gebürtige Afghane, der am 18. September 2017 in Wien-Favoriten seine jüngere Schwester erstochen haben soll, ist in Wahrheit älter als 21. Das hat ein von der Staatsanwaltschaft Wien zwecks Altersfeststellung des Tatverdächtigen in Auftrag gegebenes Gutachten ergeben, wie Behördensprecherin Christina Ratz bestätigte.

Das bedeutet, dass für den Bruder, der das Mädchen mit zahlreichen Messerstichen in der Puchsbaumgasse vorsätzlich getötet haben soll, das Erwachsenenstrafrecht heranzuziehen ist. Der über 21-Jährige sitzt wegen Mordverdachts in U-Haft. Sollte er in diese Richtung angeklagt werden - die Entscheidung darüber dürfte in einigen Wochen fallen -, drohen ihm im Fall eines entsprechenden Schuldspruchs zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.