91-Jährige tot in Wien aufgefunden: Wohnung durchwühlt

Eine 91-Jährige Frau ist am Mittwoch von einer Nachbarin tot in ihrer Wohnung in Wien-Penzing aufgefunden worden. Die Wohnung des Opfers war zudem durchwühlt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei war gegen 13.30 Uhr in die Goldschlagstraße gerufen worden. Eine Nachbarin hatte die Tote entdeckt und die Einsatzkräfte verständigt, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst der APA. Die Leiche wies eine Kopfverletzung auf.