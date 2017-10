Tag 6 bei der Viennale: Mit "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" kommt der diesjährige Gewinner des Toronto Filmfestivals nach Wien. Die zwischen schwarzer Komödie und Drama changierende Arbeit von Martin McDonagh bietet ein Wiedersehen mit Oscargewinnerin Frances McDormand. Rahul Jain stellt wiederum seinen Blick in eine indische Textilfabrik, "Machines", persönlich vor.

Drei Empfehlungen für den morgigen Mittwoch:

***

SPIELFILM

~ "THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI" Regie: Martin McDonagh USA/Großbritannien 2017 116 Minuten Mit: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Clarke Peters ~

Drei Werbetafeln können einiges ins Rollen bringen: In Ebbing, Missouri, wird daraus ein gar nicht so kleines Politikum, das niemanden in der Kleinstadt kalt lässt. Mildred Hayes bringt mit den drei Tafeln ihre Kritik an der örtlichen Polizei zum Ausdruck, die ihrer Ansicht nach zu wenig im Fall ihrer vergewaltigten und ermordeten Tochter unternommen hat. Regisseur Martin McDonagh tänzelt mit "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" am schmalen Grat zwischen Gesellschaftsdrama und schwarzer Komödie entlang, wobei der an Kraftausdrücken und Gewalttaten nicht arme Film von einer großartigen Frances McDormand getragen wird. Aber auch das restliche Ensemble des Toronto-Gewinners - u.a. Sam Rockwell und Woody Harrelson stellen sich der kämpferischen Frau in den Weg - weiß zu überzeugen. (Am 25. Oktober um 18 Uhr und am 27. Oktober um 13 Uhr im Gartenbaukino)

***

DOKUMENTARFILM

~ "MACHINES" Regie: Rahul Jain Indien/Deutschland/Finnland 2016 75 Minuten ~

Maschine neben Maschine, dazwischen Hunderte Arbeiter, die im Akkord ihren Tätigkeiten nachgehen: Der indische Regisseur Rahul Jain hat sich für seinen Dokumentarfilm "Machines" einer Sparte angenommen, über die hierzulande gerne berichtet und diskutiert wird, der man sich aber dennoch nur selten in dieser Tiefe nähert. Etliche gigantische Textilfabriken im Westen Indiens stehen für ein System, zu dem viele ihre Schärflein beitragen, sich das aber wohl nur selten wirklich vor Augen führen. Ein Film, der in vielerlei Hinsicht nachdenklich macht und den Jain in Wien persönlich vorstellt. (Am 25. Oktober um 18.30 Uhr in der Urania und am 26. Oktober um 15.30 Uhr im Metro)

***

TAGESSPEZIALITÄT

~ "SANSHO DAYU" Regie: Mizoguchi Kenji Japan 1954 124 Minuten Mit: Tanaka Kinuyo, Hanayagi Yoshiaki, Kagawa Kyoko, Sugai Ishiro ~

Der analoge Genuss geht bei der im Vorjahr gestarteten Spezialreihe "Analog Pleasure" in seine Verlängerung. Formate, die heutzutage entweder Raritätenstatus besitzen oder von eigenbrötlerischen Filmemachern wiederentdeckt werden, warten hier auf das cinephile Publikum. Mit Mizoguchi Kenjis "Sansho Dayu" gibt es am Mittwoch ein Gustostückerl aus der Schwarz-Weiß-Welt auf 35mm zu erleben. Im 11. Jahrhundert angesiedelt, wird hier die Geschichte eines in Ungnade gefallenen Beamten erzählt, der mit seiner Familie an Sklavenhändler gerät. Das Werk beruht auf dem gleichnamigen Roman von Mori Ogai. (Am 25. Oktober um 13 Uhr im Gartenbaukino)

***

BONUSMATERIAL

~ "THE NILE HILTON INCIDENT" Regie: Tarik Saleh Schweden/Deutschland/Dänemark 2016 110 Minuten Mit: Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher, Slimane Dazi, Ahmed Seleem, Mohamed Yousry ~

Korruption und Gewalt, undurchsichtige Seilschaften und die ersten Auswüchse eines Aufstands - vieles wird im Thriller "The Nile Hilton Incident" verwoben. Der Film von Tarik Saleh nutzt eine Kriminalgeschichte, um sich den Geschehnissen des Arabischen Frühlings in Kairo von 2011 zu widmen. Auf diese Weise gelingt der schwedisch-deutsch-dänischen Koproduktion ein Brückenschlag, fühlt man sich doch nicht nur an Nachrichtenberichte aus jener Zeit erinnert, sondern wird durch den fiktiven Überbau ein eindringliches Porträt gezeichnet. Hier steht ein Gesellschaft am Wendepunkt, und dennoch, so scheint es nicht nur aus nachträglicher Betrachtung, ist die Veränderung kaum auf Dauer herbeizuführen. (25. Oktober um 20.30 Uhr im Gartenbaukino und am 30. Oktober um 13.30 Uhr in der Urania)