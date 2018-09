Ein 51-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz in Wolfurt (Bez. Bregenz) tot in seinem Wagen sitzend aufgefunden worden. Er dürfte wenige Stunden zuvor an einem Herzinfarkt verstorben sein, teilte die Polizei mit. Einer vorbeifahrenden Pkw-Lenkerin war die eigenartige Position des Mannes aufgefallen.

Als die Polizei gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz auf der Senderstraße eintraf und die Fahrertüre des Autos öffnete, war der Mann schon tot. Ersten Abklärungen zufolge dürfte er zu Mittag gestorben sein.