Ein 42-jähriger Bosnier hat am Donnerstagabend einen Kroaten in Traun (Bezirk Linz-Land) mit dem Umbringen bedroht. Der Mann zielte mit der Waffe auf den 55-Jährigen, um seine Worte zu untermauern. Er drohte auch, die Familie des Kroaten zu töten. Freitagmittag nahmen Beamte des Sondereinsatzkommando Cobra den 42-Jährigen in seiner Wohnung in Traun fest, berichtete die Polizei OÖ.

Die Beamten stellten die Waffe sicher. Zudem wurden gefälschte Dokumente und Suchtgift gefunden. "Das Opfer zeigte die Drohung bei der Polizei an und sagte der Mann sei illegal in Österreich", sagte Polizeisprecher Clemens Lehner-Redl zur APA. In welchen Verhältnis die beiden Männer zueinanderstanden sei noch unklar. Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte bereits in Bosnien und Kroatien wegen bewaffneter Raubüberfälle in Haft war. Der 42-Jährige wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.