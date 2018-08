40-Jähriger auf Parkplatz in Tirol von Pkw überrollt und getötet

Ein 40-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in Jenbach (Bezirk Schwaz) auf einem Parkplatz von einem Pkw überrollt und getötet worden. Der Einheimische dürfte wegen eines medizinischen Notfalls am Boden gelegen sein, bestätigte die Polizei der APA einen Bericht von ORF Tirol. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Zu dem tragischen Unfall war es kurz vor 4.00 Uhr gekommen. Der 47-jährige Unfalllenker bog mit seinem Wagen auf den Parkplatz ein und überrollte den Mann mit einem der Vorderreifen.

Der 47-Jährige, der auf dem Weg zur Arbeit war, leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 40-Jährigen feststellen. Ein Alkotest beim Unfalllenker verlief negativ.