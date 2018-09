Ein 33-jähriger Feldkirchner ist Anfang der Woche tot in seiner Wohnung aufgefunden worden.

Die Polizei bestätigte am Mittwoch auf APA-Anfrage Medienberichte, wonach der Mann an einem Mix aus Drogen und legalen Tabletten gestorben war. Das hatte eine Obduktion am Mittwochvormittag ergeben. Der Mann ist der 18. Drogentote in Kärnten in diesem Jahr.