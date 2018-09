30-Jähriger brachte in Vorarlberg Falschgeld in Umlauf

Die Polizei in Bludenz hat einen 30-jährigen Mann ausgeforscht, der im Sommer im Großraum Bludenz mehrere gefälschte Geldscheine in Umlauf gebracht haben soll. Bei zwei Hausdurchsuchungen wurden mehr als 50 Stück an 20- und 50-Euro-Falschgeldnoten sichergestellt, teilte die Exekutive mit. Der 30-Jährige bezog die Blüten wie auch eine geringe Menge Suchtgift aus dem Darknet.

Der beschäftigungslose Verdächtige gab die gefälschten Geldscheine in Trafiken aus. Um den 30-Jährigen ausforschen zu können, waren intensive Ermittlungen der Polizei, des Landeskriminalamts und der Zollbehörden notwendig.