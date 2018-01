25-Jähriger bei Schießübungen in der Steiermark verletzt

Ein 25-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag bei Schießübungen in Arzberg (Bezirk Weiz) am Auge verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann auf einer Wiese am Bauernhof seiner Freundin aus etwa drei Metern Entfernung auf einen alten Ofen aus Gusseisen geschossen. Dabei wurde er von einem Querschläger getroffen.

Der 25-Jährige wurde von der Rettung in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Gegen den Mann, der das Gewehr legal besaß, wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Schusswaffe wurde sichergestellt.