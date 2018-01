Ein 22-jähriger Kärntner ist tot in einer Wohnung im Bezirk Wolfsberg aufgefunden worden. Karl Schnitzer, Leiter der Suchtgiftgruppe am Landeskriminalamt Kärnten, bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte, wonach die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Drogen als Todesursache laufen. Eine Obduktion wurde angeordnet, ein Termin dafür stand vorerst noch nicht fest.

