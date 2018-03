22-Jähriger in Graz von 19-Jährigem mit Messer verletzt

Ein 19-Jähriger hat am Mittwochabend in Graz im Streit einem 22-Jährigen mehrmals mit einem Messer ins Gesäß gestochen. Der betrunkene Angreifer wurde festgenommen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Der Verletzte wurde in das LKH Graz gebracht, der Täter konnte vorerst nicht befragt werden. Der Grund für den Streit war zunächst unklar, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag zur APA.

Mehrere Zeugen machten gegen 20.40 Uhr zwei auf Streife befindliche Polizisten auf einen lautstarken Streit beim Eingangsbereich des Einkaufszentrums Steirerhof am Jakominiplatz aufmerksam. Bei der Auseinandersetzung war der 22-jährige Grazer von einem 19-jährigen Kosovaren mit einem Butterfly-Messer durch vier Stiche schwer verletzt worden. Der Mann hat das Spital nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Der in Graz wohnhafte 19-Jährige wurde festgenommen, die Waffe sichergestellt. Wegen seiner schweren Trunkenheit konnte er noch nicht befragt werden. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert, außerdem wurde ein Waffenverbot ausgesprochen. Da es noch weitere am Streit Beteiligte gegeben haben soll, erhoffe man sich dem Polizeisprecher zufolge Hinweise durch Bilder aus Überwachungskameras.