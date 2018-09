21-Jähriger schlug in Tirol Taxifahrer Bierflasche auf den Kopf

Ein 21-jähriger Einheimischer hat am Donnerstagabend in Oberhofen (Bezirk Innsbruck-Land) in Tirol einem 34-jährigen Taxilenker aus der Türkei eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen. Wie die Polizei berichtete, war dem 21-jährigen Fahrgast zuvor Bier aus der offenen Flasche auf den Beifahrersitz geronnen, woraufhin ihn der Taxler aufforderte auszusteigen, um den Sitz reinigen zu können.

Nachdem der 34-Jährige schließlich den Sitz gereinigt hatte, sich wieder aufrichten wollte und seinem Fahrgast zuwandte, zog ihm der 21-Jährige laut Polizei völlig unvermittelt und grundlos die Bierflasche über den Kopf und flüchtete daraufhin zu Fuß. Durch Hinweise aus der Bevölkerung konnte der Angreifer schließlich ausgeforscht werden. Er war geständig und wird auf freiem Fuß angezeigt. Der Taxler musste mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert werden. Er trug eine rund drei Zentimeter breite Schnittwunde auf der Stirn davon.