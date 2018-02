Bereits seit einem Monat ist eine 21 Jahre alte Frau aus Wien-Brigittenau verschwunden. Es gibt laut Polizeisprecher Harald Sörös weiterhin keine konkrete Spur. Die Polizei hatte Anfang Februar ein Foto der Frau veröffentlicht.

Jennifer S. wurde zuletzt am 22. Jänner 2018 gesehen, als sie ihre Wohnung in der Ospelgasse 11-17 verließ. Ihre persönlichen Gegenstände ließ sie in der Wohnung zurück. Offenbar hatte die junge Frau kurz vor ihrem Verschwinden die Beziehung mit ihrem Freund aus Niederösterreich beendet. Die Wiener Polizei ersuchte um Hinweise zum Aufenthaltsort an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-62800.