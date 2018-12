20 Jahre Währungsunion - Ökonom: Euro ist stabiler als die D-Mark

Er galt nach eigenem Bekunden "nicht gerade als Euro-Phoriker", als die Europäer die Weichen für ihre Gemeinschaftswährung stellten.

Doch Otmar Issing gestaltete die Europäische Währungsunion von Anfang an mit - in einflussreichen Positionen: Der gebürtige Würzburger war zunächst Chefvolkswirt der Deutschen Bundesbank (Oktober 1990 - Mai 1998) und anschließend in gleicher Position bei der Europäischen Zentralbank (EZB/Juni 1998 - Mai 2006).

Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt blickt der 82-Jährige auf 20 Jahre Währungsunion zurück.

Frage: Was ist der größte Erfolg des Euro?

Antwort: Der größte Erfolg des Euro lässt sich ganz einfach definieren: Der Euro ist eine stabile Währung. Die Europäische Zentralbank hat das erreicht, was die Politik versprochen hat, nämlich einen stabilen Euro. In den ersten knapp 20 Jahren der Existenz des Euro war die durchschnittliche jährliche Inflationsrate 1,7 Prozent. In den 50 Jahren der Existenz der D-Mark betrug dieser Wert 2,8 Prozent. (...) Das ist vor dem Hintergrund vieler pessimistischer Voraussagen bei der Einführung des Euro ein riesengroßer Erfolg.

Frage: Haben Sie Verständnis, dass sich viele Menschen die D-Mark zurückwünschen?

Antwort: Ich glaube gar nicht, dass es so viele Menschen sind. Die jüngere Generation weiß es ja eigentlich kaum mehr, dass es mal die D-Mark gab. Das ist Nostalgie, die entzündet sich dann am Preis für die Maß Bier beim Oktoberfest in München, und die Leute vergessen dann, dass auch zu D-Mark-Zeiten dieser Preis von Jahr zu Jahr immer angestiegen ist.

Frage: Welche Defizite sehen Sie in der Währungsunion?

Antwort: Das größte Defizit, mit dem die Währungsunion konfrontiert ist, liegt im Folgenden: Die EZB hat eine stabilitätsorientierte Geldpolitik betrieben, die Regierungen haben ihre Hausaufgaben zu einem großen Teil nicht gemacht. Sie haben die Staatsfinanzen in vielen Fällen nicht unter Kontrolle gehalten, der Stabilitäts- und Wachstumspakt wurde mehrfach verletzt - nicht zuletzt von Deutschland und Frankreich im Jahr 2003. Das war der Anfang dieser Erosion des Stabilitätsgedankens für die Fiskalpolitik in Europa. (...) Die Regierungen haben in vielen Fällen bis heute nicht wirklich begriffen, dass mit dem Wegfall der eigenen Währung die Möglichkeit der Abwertung der Währung entfällt.

Frage: Wie sehen Sie die Zukunft des Euro?

Antwort: Der Euro wird weiter existieren. Ein Scheitern des Euro kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Die Frage muss man eigentlich anders stellen: Welche Art Euro wird uns die Zukunft zeigen? Diese Frage ist ja noch nicht entschieden mit dem Hinweis auf die ersten 20 Jahre. In einem anderen Umfeld mit größerem Inflationsdruck, mit schlechter nationaler Finanzpolitik wird die Bewährungsprobe für die Europäische Zentralbank in ganz anderer Form kommen, als wir das bisher gewohnt sind.