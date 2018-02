15 Schüler leicht verletzt bei Busbrand im Landkreis Lindau

Ein fahrender Bus mit Schülern an Bord hat am frühen Mittwochabend auf der Bundesstraße 308 bei Oberreute (Landkreis Lindau) in Bayern zu brennen begonnen. Der 65 Jahre alte Busfahrer bemerkte Probleme mit dem Motor und es bildete sich Rauch im oberen Stockwerk des Doppeldeckers, teilte die Polizei Kempten mit. 15 Schüler wurden leicht verletzt.

Insgesamt waren 55 Menschen in dem Bus. Sie konnten sich alle aus dem Fahrzeug retten. Die Insassen schlugen die Scheiben ein und verließen so das obere Deck. Es wurde durch den Brand zerstört. Fünf Schüler erlitten Rauchgasvergiftungen, zehn Schüler hatten leichte Schnittverletzungen und Prellungen.

Die zwischen 16 und 18 Jahre alten Schüler des Gymnasiums Sonthofen waren mit zwei Bussen auf dem Weg von Sonthofen nach Bregenz am Bodensee zu einer Opernaufführung. Die Verletzten kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus, die unverletzten Schüler wurden mit dem zweiten Bus zurückgebracht. Die B308 war für mehrere Stunden gesperrt.

Im Juli war auf der Autobahn 9 in Oberfranken ein Reisebus auf einen Sattelzug aufgefahren und daraufhin komplett ausgebrannt. 18 Fahrgäste starben in den Flammen, 30 konnten sich retten.