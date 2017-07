18-Jähriger in Salzburg bei Motocross-Unfall verunglückt

Ein 18-jähriger Bursch ist am Mittwochabend mit seinem Geländemotorrad in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) schwer verunglückt. Der junge Mann war auf seiner Motocross-Maschine querfeldein über Wiesen und Felder unterwegs. Nach dem Sprung über eine Geländekante fuhr er geradewegs in einen Bach, stürzte und verletzte sich schwer. Anrainer bemerkten den Unfall zufällig und verständigten die Rettung.