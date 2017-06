Rekordstrafe der EU-Kommission von 2,42 Mrd. Euro gegen Google

Die Europäische Union hat eine Rekord-Geldbuße von 2,42 Mrd. Euro gegen den US-Internetriesen Google verhängt, da das Unternehmen gegen das EU-Kartellrecht verstoßen hat. Google habe seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschinenbetreiber missbraucht, indem es dem Google-Preisvergleichungsdienst einen unrechtmäßigen Vorteil verschafft habe, gab die Kommission am Dienstag bekannt.

Google habe verhindert, "dass die europäischen Verbraucher wirklich zwischen verschiedenen Diensten wählen" könnte, wurde die für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestagher in der Aussendung zitiert. Google sei nun aufgefordert dieses Verhalten innerhalb von 90 Tagen abzustellen. Ansonsten seien Zwangsgelder von bis zu fünf Prozent des durchschnittlichen weltweiten Tagesumsatzes seiner Muttergesellschaft Alphabet zu zahlen. Um 12.00 Uhr will sich Vestagher an die Presse wenden.