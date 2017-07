Islam-Kindergärten: Instituts-Mitarbeiter wehren sich

Mitarbeiter des Instituts für Islamisch-Theologische Studien wehren sich gegen Vorwürfe im Zusammenhang mit der umstrittenen Kindergarten-Studie von Ednan Aslan. "Wir arbeiteten und arbeiten am Institut frei von jeglichem Einfluss", hieß es in einer Stellungnahme am Montag. Inhaltlich gab es keine Stellungnahme, man vertraue auf die objektive Prüfung durch eine Kommission der Universität Wien.

Unterzeichnet wurde die Stellungnahme von 14 aktuellen sowie ehemaligen Mitarbeitern des Instituts, an dem Aslan als Leiter der Abteilung Islamische Religionspädagogik beschäftigt ist. Die "verzerrte Darstellung" schade nicht nur dem Ruf der Einrichtung, "sondern auch uns persönlich und unserer Arbeit an anderen Projekten", heißt es darin. Auch die von einem ehemaligen Mitarbeiter erhobenen Vorwürfe zur wissenschaftlichen Arbeitsweise wies man zurück.

Die Arbeitsweise am Institut für Islamisch-Theologische Studien sei "von einem offenen, gewissenhaften und respektvollen Umgang miteinander geprägt", beteuerten die Unterzeichner des Schreibens. Spekulationen, die Kindergarten-Studie sei zugunsten der politischen Linie von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) geändert worden, wiesen sie zurück: "Bei Studien achten wir auf wissenschaftlich korrektes Arbeiten und nicht darauf, wem sie womöglich dienen oder nicht dienen."