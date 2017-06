Auf dem Mittelmeer sind womöglich wieder Dutzende Migranten ums Leben gekommen. 60 Menschen würden vermisst, twitterte der Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Flavio di Giacomo, am Freitag. 80 Überlebende hätten bei ihrer Ankunft in Brindisi in Italien berichtet, dass ihr Schlauchboot mit rund 140 Menschen untergegangen sei.

In diesem Jahr sind bei der Flucht über das Mittelmeer bereits rund 2.200 Menschen ums Leben gekommen oder werden vermisst.